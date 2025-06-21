Tcmb, 1 Aydan Uzun Vade İzni Verdi

MERKEZ BANKASI DEĞİŞİKLİKLER YAPTI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), parasal aktarım mekanizmasını güçlendirmek ve TL’ye geçişi teşvik etmek amacıyla makroihtiyati çerçevede bazı değişiklikler gerçekleştiriyor. Bu düzenlemeler, bankaların TL mevduat hesaplarını ve KKM (Kur Korumalı Mevduat) hesaplarını direkt olarak etkiliyor.

TL MEVDUAT HESAPLARINA YENİ DÜZENLEME

Yeni düzenleme kapsamında, 1 aydan uzun vadeli değişken faizli TL mevduat hesabı açılmasına izin veriliyor. Daha önce bu süre 3 ay ve üzeri olarak belirlenmişti. Ayrıca, TL mevduat oranı yüzde 60’ın altında olan bankalar için hedefler artırılıyor. Yüzde 60–65 arası olan bankalara aylık 0.4 puan artış hedefi getiriliyor.

ZORUNLU KARŞILIK ORANLARINDA DEĞİŞİKLİKLER

KKM hesaplarında zorunlu karşılık oranı yüzde 33’ten yüzde 40’a çıkarılıyor. Bunun yanı sıra, KKM için asgari faiz oranı, politika faizinin yüzde 50’sinden yüzde 40’a indiriliyor. KKM’den TL’ye geçiş hedefi kaldırılıyor ancak yenileme ve geçişe ilişkin toplam hedef koruyor.

MEVDUATLARDA YENİ ORANLAR BELİRLENDİ

TÜFE, ÜFE ve TLREF’e endeksli mevduatlarda zorunlu karşılık oranı yüzde 10 olarak belirleniyor. Yabancı para mevduatlar için TL cinsinden zorunlu karşılık oranı ise yüzde 4’ten yüzde 2.5’e düşürülüyor. Bu düzenlemeler, yerel para birimine geçişi desteklemek için atılmış önemli adımlar olarak değerlendiriliyor.