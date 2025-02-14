TCMB Anketi: Enflasyon ve Dolar Tahminleri Yükseldi

YIL SONU ENFLASYON BEKLENTİSİ ARTIYOR

TCMB’nin gerçekleştirdiği ankete göre, katılımcıların yıl sonu enflasyon beklentisi yükseliyor. Ocak ayında yüzde 27.05 olan yıl sonu TÜFE tahmini, şubat ayında yüzde 28.30’a çıktı. Bu durum, enflasyonun artış yönünde bir seyir izlediğini gösteriyor.

12 AYLIK ENFLASYON BEKLENTİSİ DÜŞÜYOR

Ancak, 12 ay sonrasındaki enflasyon bekleyişi ise sınırlı bir düşüş sergiliyor. Beklenti, yüzde 25.38’den yüzde 25.26’ya geriledi. Bu da kısa vadeli enflasyonun daha az endişe verici olduğunu gösteriyor.

DOLARDAN TL’YE TAHMİNDE DÜŞÜŞ

Anket sonuçlarına göre, katılımcıların yıl sonu dolar kuru tahmini de düşüş gösteriyor. Ocak ayında 43.03 TL olarak öngörülen yıl sonu dolar/TL tahmini, şubat ayında 42.89 TL’ye geriledi. Bu durum, döviz piyasasında daha olumlu bir hava oluşturuyor.

12 AY SONRA DÖVİZ KURUNDA ARTIŞ

12 ay sonrasındaki döviz kuru beklentisi ise ocak ayındaki 43.81 TL’den 43.96 TL’ye yükseldi. Bu değişiklik, kısa dönemde döviz fiyatlarının yükselme eğiliminde olduğunu işaret ediyor.

FAİZ BEKLENTİLERİNDE DÜŞÜŞ

TCMB’nin bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı tahminlerinde de bir düşüş gözlemleniyor. Üç ay sonrası faiz oranı beklentisi, yüzde 40.91’den 40’a geriliyor. Bu durum, finans piyasalarında da farklı etkilere yol açabilir.

BÜYÜME BEKLENTİLERİ HAFİF DÜŞÜYOR

Ekonomik büyüme tahminlerinde ise sınırlı bir gerileme yaşanıyor. 2025 yılı büyüme beklentisi ocak anketinde yüzde 3.1 iken, şubat ayında yüzde 3’e düşmüş durumda. Elde edilen veriler, ekonominin büyüme hızı konusunda daha temkinli bir duruş sergilediğini gösteriyor. 2026 yılı büyüme tahmini ise yüzde 3.9 olarak sabit kalıyor.