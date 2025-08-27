Tcmb Başkanı Fatih Karahan: Dezenflasyon Süreci Devam Ediyor

DEZENFLASYON SÜRECİ VE ENFLASYON BEKLENTİLERİ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, Haziran 2024’te başlayan dezenflasyon sürecinin kesintisiz bir şekilde devam ettiğini belirtiyor. Karahan, “Enflasyonun yıl sonunda tahmin aralığımızın içinde kalmasını bekliyoruz.” ifadesini kullanarak, ekonomideki olumlu gelişmelere dikkat çekiyor. “Para Politikası ve Makroekonomik Görünüm” toplantıları çerçevesinde, Ankara Sanayi Odası’nın (ASO) Ağustos Ayı Meclis Toplantısı’nda sunum yapan Karahan, 2013 yılından bu yana birçok firma ile görüşüldüğünü aktarıyor. 2025 yılı itibarıyla 310 firma ile görüşüldüğünü, son 5 yılda ise toplamda 2 bin 630 firma ile iletişim kurulduğunu ifade ediyor.

REEL SEKTÖRLE ETKİLEŞİM VE BEKLENTİLER

Karahan, zamanında elde edilen nitelikli bilgileri karar alma süreçlerinde değerlendirdiklerini belirtiyor. “Konjonktürel gelişmelerin yanı sıra yapısal sorunlar hakkında bilgi ediniyoruz” diyen Karahan, reel sektör temsilcileriyle çift yönlü bir iletişim kurduklarını vurguluyor. Dezenflasyon sürecindeki şokların bu süreci bozmasını engellediklerini ifade ederek, ekonomideki büyümenin yanı sıra sektörel dönüşüme de dikkat çekiyor. Karahan, fiyat istikrarının kalıcı ve genel bir refah artışı sağlayacağının altını çiziyor.

FİYAT İSTİKRARI VE ENFLASYON GÖRÜNÜMÜ

Karahan, fiyat istikrarının yatırım ve üretim ortamını iyileştirdiğini dile getirerek, dezenflasyon sürecinin devam ettiğini belirtiyor. Enflasyondaki düşüşün genel yayılım gösterdiğini ifade ederken, kira ve eğitim kalemlerinin hizmet enflasyonunu artırdığını aktarıyor. Temmuz ayında aylık enflasyonun geçici olarak yükseldiğini belirten Karahan, talepteki dengelenmenin enflasyondaki düşüşe katkıda bulunduğunu kaydediyor. Ağustos ayı itibarıyla 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentilerinin hanehalkı için yüzde 54,1, piyasa katılımcıları için yüzde 22,8 ve reel sektör için de yüzde 37,7’ye düştüğünü anımsatıyor.

EKONOMİDEKİ BÜYÜME VE KREDİ FAİZLERİ

TCMB Başkanı Karahan, ekonomideki büyümenin ılımlı bir şekilde devam ettiğini ve ticari kredi tahsili gecikmiş alacak oranının tarihsel ortalamanın altında bulunduğunu ifade ediyor. “Konkordato talep eden firmaların ekonomideki payı görece düşüktür” diyen Karahan, kredi faizlerinin enflasyon ve beklentilerden etkilendiğine dikkat çekiyor. Faiz indirimlerinin yalnızca enflasyon kontrol altında olduğunda etkili olabileceğini vurguluyor.

KUR KORUMALI MEVDUAT VE PİYASA DURUMU

Karahan, cari açıktaki düşüşün dış finansman ihtiyacını azalttığını belirtiyor. Kur korumalı mevduatta (KKM) azalışın devam ettiğini vurgulayan Karahan, Türk lirası talebinin güçlü kaldığını ileri sürüyor. KKM bakiyesindeki azalmaya dikkat çekerek, Ağustos 2023’te 143 milyar dolar olan bakiyenin Ağustos 2025 itibarıyla 132 milyar dolar azalışla 11 milyar dolara gerileceğini belirtiyor. Bu dönemde Türk lirası mevduat payının yüzde 60,4’e çıktığını ekliyor.

SIKI PARA POLİTİKASI VE GELECEK ADIMLAR

Karahan, sıkı para politikası duruşunun rezervlere olumlu bir yansımaya sebep olduğunu ifade ediyor. Fiyat istikrarı sağlanana kadar bu duruşun devam edeceğini, talepte dengelenme, Türk lirasında reel değerlenme ve enflasyon beklentilerinde düzelme ile dezenflasyon sürecini destekleyeceğini aktarıyor. Maliye politikasının bu sürece katkı sağladığını belirten Karahan, politika faizine ilişkin atılacak adımların enflasyon gerçekleşmeleri ve beklentilerini göz önünde bulundurarak, gerektirdiği sıkılığı sağlayacak şekilde belirleneceğini de dile getiriyor. Adımların büyüklüğünün enflasyon görünümü odaklı ve ihtiyatlı bir yaklaşımla gözden geçirileceğini vurguluyor. Enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi halinde tüm para politikası araçlarının etkin bir şekilde kullanılacağını söylüyor.