Tcmb Başkanı Karahan’dan Faiz Açıklamaları

İSTANBUL’DA BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

Karahan, yılın 1. Enflasyon Raporu’nun tanıtımı amacıyla İstanbul Finans Merkezi’ndeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Yerleşkesi’nde düzenlenen bilgilendirme toplantısında başkan yardımcıları Hatice Karahan ve Osman Cevdet Akçay ile birlikte soruları yanıtladı. Tüketici kredisi büyümesinin ılımlı patikada kalmasını sağlamak için makro ihtiyati tedbirin devreye alınıp alınmayacağına dair soruya yanıt veren Karahan, “Verilere bakarsanız tüketici kredisi büyümesinin aylık limitlerin altında olduğunu görürsünüz. Dönem dönem dalgalanmalar olabiliyor. Kredi limitlerini sınırlandırdığını da görüyoruz ama çoğu zaman politika faizi ve finansal koşullar tüketici talebini bizim istediğimiz ölçüde sınırlamaya yetiyor. Biz daha çok makro ihtiyati düzenlemeleri piyasa mekanizmasının işlevselliğini artırmak ve aktarım mekanizmasını güçlendirmek amacıyla kullanıyoruz.” dedi.

YÜKSELİŞİN NEDENLERİ

Karahan, “Bu bugüne kadar böyle oldu, bundan sonra da yine aynı olacaktır. Ama ani sermaye hareketlerini tetikleyici gelişmelerin yaşandığı ya da beklentilerin kırılgan olabildiği dönemlerde bu düzenlemelerin faydasını da gördük, dolayısıyla bir süre daha bu düzenlemeleri tutmak istiyoruz.” şeklinde ifade etti. Özetle, düzenlemelerin üç amaca hizmet ettiğini belirten Karahan, “Bir tanesi KKM’nin kontrollü bir şekilde azaltılması ve Türk Lirası mevduat payının artırılması, burada epey bir mesafe kat ettik. Diğeri dezenflasyonla uyumlu kredi büyümesinin sağlanması ve üçüncüsü de fazla likiditenin sterilizasyonu.” dedi.

DURUŞ DEĞİŞİKLİĞİ YOK

Karahan, tahmin güncellemesinin kaynakları hakkında bilgi vererek, “Burada revizyonun yukarı yönlü olması ya da yüksek olması herhangi bir şekilde para politikasında duruş değişikliğine işaret etmiyor, herhangi bir şekilde ekstra gevşeme sinyali içermiyor.” diye belirtti. Güncellemenin kaynağının TCMB’nin eşgüdüm içinde hareketinden kaynaklandığını, sağlık güncellemesinin ise beklenmedik bir unsur olduğunu aktardı. Ocak ayı enflasyonunu değerlendirirken, piyasa beklentileri ile özdeşleştiğini fakat temel mallarda biraz daha iyi, hizmette ise beklenenden biraz yüksek olduğunu kaydetti.

ENFLASYONA DİKKAT

Karahan, faiz indirimlerinin devam edip etmeyeceği ve pas geçilme ihtimali hakkında sorulan bir soruya karşılık, faiz kararlarını verirken enflasyon gerçekleşmelerine ve ana eğilime dikkate aldıklarını vurguladı. Yurt içi talepte dengelenme göstergelerini, fiyatlama davranışlarını ve enflasyon beklentilerini yakından takip ettiklerini belirtti. “Talep koşulları dezenflasyonist seviyede, önemli olarak belki son toplantıdan bu yana netleşen bir gösterge enflasyon beklentileri.” diyen Karahan, piyasa katılımcılarının beklentilerinin biraz daha olumlu olduğunu ve reel sektör ile hane halkı beklentilerinin düştüğünü ifade etti.

Karahan, “Burada herhangi bir şekilde oto pilotta değiliz, toplantıdan toplantıya gidiyoruz, veri odaklı gidiyoruz ama ihtiyatlı bir şekilde gitmek burada oldukça önemli.” şeklinde ekledi. Enflasyon görünümünü bozmayacak şekilde hareket edeceklerini ve görünüm bozulması durumunda her türlü seçeneği değerlendireceklerini sözlerine ekledi.