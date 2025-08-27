TCMB Başkanı Karahan, Dezenflasyon Süreci Devam Ediyor

DEZENFLASYON SÜRECİ KESİNTİSİZ DEVAM EDİYOR

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, Haziran 2024’te başlayan dezenflasyon sürecinin aralıksız sürdüğünü belirterek, “Enflasyonun yıl sonunda tahmin aralığımızın içinde kalmasını bekliyoruz.” dedi. Karahan, “Para Politikası ve Makroekonomik Görünüm” toplantıları çerçevesinde, Ankara Sanayi Odası’nın (ASO) Ağustos Ayı Meclis Toplantısı’nda sunum gerçekleştirdi. 2013 yılından bu yana farklı sektör ve ölçeklerden firmalarla yüz yüze görüşmeler yaptıklarını dile getiren Karahan, 2025 yılı itibarıyla Ankara ve çevresindeki illerde toplam 310 firma ile görüşme gerçekleştirildiğini ve son beş yılda toplamda 2 bin 630 firma ile iletişim sağlandığını kaydetti.

REEL SEKTÖRLE ETKİLİ İLETİŞİM KURUYORUZ

Karahan, toplanan nitelikli ve zamanında bilgilerin karar alma süreçlerinde kullanıldığını ifade ederek, “Konjonktürel gelişmelerin yanı sıra yapısal sorunlar hakkında bilgi ediniyoruz. İletilen beklenti ve önerileri ilgili kamu kurumlarıyla paylaşıyoruz. Reel sektör temsilcileriyle çift yönlü bir iletişim kuruyoruz.” diye belirtti. Sunumunda, enflasyon şoklarının dezenflasyon sürecini bozmasını engellediklerine dikkat çeken Karahan, “Haziran 2024’te başlayan dezenflasyon süreci kesintisiz devam ediyor. Enflasyonun yıl sonunda tahmin aralığımızın içinde kalmasını bekliyoruz.” şeklinde konuştu. Ekonomideki büyüme devam ederken sektörel dönüşümün de gözlemlendiğini vurgulayan Karahan, fiyat istikrarının kalıcı olarak refah artışına yol açacağını açıkladı. Toplumsal refaha en büyük katkıyı fiyat istikrarını sağlayarak sunacaklarının altını çizdi.

FİYAT İSTİKRARI YATIRIMLARI ARTIRIYOR

Fiyat istikrarının yatırım ve üretim ortamını iyileştirdiğine değinen Karahan, finansal piyasalardaki dalgalanmalara rağmen dezenflasyon sürecinin duraksamadığını ifade etti. Enflasyondaki düşüşün geniş bir şekilde sürdüğünü belirten Karahan, kira ve eğitim kalemlerinin hizmet enflasyonunu yukarı çektiği bilgisini paylaştı. Temmuz ayında aylık enflasyonun geçici bir yükseliş yaşadığını aktaran Karahan, talepteki dengelenmenin enflasyondaki düşüşe katkıda bulunduğunu açıkladı. Tüketici ve firmaların enflasyon beklentilerinin gerileme eğiliminde olduğunu belirten Karahan, ağustos ayı itibarıyla 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentisinin hane halkı için yüzde 54,1, piyasa katılımcıları için yüzde 22,8 ve reel sektör için de yüzde 37,7’ye düştüğünü hatırlattı.

KONKORDATO TALEPLERİ DÜŞÜK SEYREDİYOR

TCMB Başkanı Karahan, ekonomideki büyümenin ılımlı şekilde devam ettiğini ifade ederek, ticari kredi tahsili gecikmiş alacak oranının tarihsel ortalamanın altında seyrettiğini kaydetti. Karahan, “Konkordato talep eden firmaların ekonomideki payı görece düşüktür.” dedi. Kredi faizlerinin enflasyon ve enflasyon beklentilerinden etkilendiğini belirten Karahan, faiz indirimlerinin ancak enflasyon kontrol altında tutulduğunda etkili olabileceğini vurguladı.

Türk Lirası TALEBİ GÜÇLENİYOR

Karahan, cari açığın düşmesinin dış finansman ihtiyacını azalttığını belirterek, kur korumalı mevduatta (KKM) azalışın sürdüğünü ve Türk lirası talebinin güçlü seyrettiğini vurguladı. KKM bakiyesindeki azalmaya dikkat çeken Karahan, Ağustos 2023’te 143 milyar dolar olan bakiyenin, Ağustos 2025 itibarıyla 132 milyar dolar azalışla 11 milyar dolara gerileceğini aktardı. Bu süre zarfında Türk lirası mevduat payının yüzde 60,4’e yükseldiğini bildiren Karahan, sıkı para politikası duruşunun rezervlere olumlu yansıdığını ifade etti.

Karahan, “Fiyat istikrarı sağlanana kadar sürdürülmesi gereken sıkı para politikası duruşu, talepte dengelenme, Türk Lirası’nda reel değerlenme ve enflasyon beklentilerinde düzeltme ile dezenflasyon sürecini destekleyecek. Maliye politikasının eşgüdümü de bu sürece katkı sağlayacak.” diyerek, politika faizine ilişkin alınacak adımların enflasyon verileri ve beklentileri dikkate alınarak belirleneceğini belirtti. Enflasyondaki belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda tüm para politikası araçlarının etkili şekilde kullanılması gerektiğini sözlerine ekledi.