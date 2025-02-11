TCMB Başkanı: Sıkı Para Politikası Devam Edecek

ENFLASYONDA SIKI POLİTİKA SÜRECEK

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, “Para Politikası ve Makroekonomik Görünüm” konulu sunumunda kalıcı enflasyon düşüşü sağlanana kadar sıkı para politikası duruşunun sürdürüleceğini belirtti. Uşak ve Denizli’de iş dünyası temsilcileriyle gerçekleştirdiği toplantılarda, toplumsal refahta en büyük katkının fiyat istikrarıyla elde edileceğini vurguladı. Karahan, fiyat istikrarının reel sektörün yatırım kararlarında öngörülebilirliği artıracağını ifade etti. Alınan tedbirlerle enflasyonun yükselmesinin engellendiğini ve Haziran 2024 itibarıyla dezenflasyon sürecinin başlayacağını aktardı.

HEDEF YIL SONUNDA YÜZDE 24

Yıl sonunda enflasyon oranının yüzde 24’e gerilemesini hedeflediklerimizi belirten Karahan, sıkı para politikası uygulamasının iç talepte dengelenme, Türk lirasında reel değerlenme ve enflasyon beklentilerinde iyileşme sağlayacağını açıkladı. Ayrıca, maliye politikasının artan eşgüdümünün dezenflasyon sürecine önemli katkı sunduğunu ifade etti. Merkez Bankası’nın açıklamasında, kalıcı enflasyon düşüşü sağlanana kadar sıkı para politikası duruşunun korunduğu ve politika faizinin enflasyon gerçekleşmeleri ile beklentileri dikkate alarak belirleneceği aktarıldı.

Kurul, enflasyon görünümüne odaklanarak ihtiyatlı bir yaklaşım benimseyecek. Eğer enflasyonda belirgin bir bozulma öngörülürse, para politikası araçlarının etkili bir şekilde kullanılacağı vurgulandı. Kaynak: Bloomberg HT