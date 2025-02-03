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Ekonomi

TCMB’den Parasal Aktarımı Güçlendirme Adımı

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MERKEZ BANKASI ZORUNLU KARŞILIK ORANINI YÜKSELTİYOR

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bankaların 1 yıla kadar (1 yıl dahil) vadeli Türk lirası cinsi yükümlülükleri için zorunlu karşılık oranını değiştiriyor. Yurt dışı repo işlemlerinden sağlanan fonlar, yurt dışından kullanılan krediler ve yurt dışı bankalar mevduatı/katılım fonu için bu oran, yüzde 8’den yüzde 12’ye çıkarılıyor.

PARSALAKTARIM MEKANİZMASINI GÜÇLENDİRMEK AMACIYLA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

TCMB, parasal aktarım mekanizmasının güçlendirilmesi hedefiyle zorunlu karşılık uygulamasında değişiklik yaptığına dikkat çekiyor. Yapılan basın duyurusunda, “Bu doğrultuda, bankaların 1 yıla kadar (1 yıl dâhil) vadeli Türk lirası cinsi yükümlülüklerinden; yurt dışı repo işlemlerinden sağlanan fonlar, yurt dışından kullanılan krediler ve yurt dışı bankalar mevduatı/katılım fonu için zorunlu karşılık oranı yüzde 8’den yüzde 12’ye yükseltilmiştir.” ifadesine yer veriliyor.

Bu değişikliklerin, finansal istikrarı artırması bekleniyor ve TCMB’nin makroihtiyati çerçevesindeki diğer önlemlerin bir parçası olarak değerlendiriliyor.

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