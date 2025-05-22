Tcmb’nin Rezervleri Artışta Devam Ediyor

TOPLAM REZERVLER ARTARAK 145,7 MİLYAR DOLARA ULAŞTI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın toplam rezervleri, geçen hafta 145,7 milyar dolara yükseldi ve bu durum, üç hafta üst üste devam eden bir artış serisinde gerçekleşti. Merkez Bankası’nın brüt rezervleri 7,2 milyar dolar artış gösterdi. TCMB verilerine göre bu haftaki döviz varlıkları, bir önceki haftaya kıyasla yüzde 7,8 artışla 57,8 milyar ABD doları seviyesine geldi. Ancak, altın cinsinden rezerv varlıkları yüzde 3,4 azalarak 80,3 milyar ABD doları oldu.

NET REZERVLER YÜKSELİYOR

Net rezervler ise, ikinci hafta üst üste artış la devam ederek, nisan başından bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. TCMB’nin verilerine göre, 16 Mayıs ile sona eren haftada, net rezervler 2,4 milyar dolar artış ile 39 milyar 986 milyon dolara çıktı. Böylece son iki haftada toplamda 7,2 milyar dolar artan rezervler, 4 Nisan tarihinden bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

IMF REZERV POZİSYONU VE SDR TOPLAMI DÜŞTÜ

Merkez Bankası’nın IMF rezerv pozisyonu ve SDR toplamı ise yüzde 0,2 azalarak 7,7 milyar ABD doları seviyesine geriledi. Bu durum, toplam rezervlerdeki artışa rağmen IMF pozisyonunun düşmesini sağladı.