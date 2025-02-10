TCMB Parasal Sıkılaştırmayı Sürdürüyor

TCMB’DEN PARASAL SIKIŞTIRMA AÇIKLAMASI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), “Verilerle Parasal Sıkılaştırma” başlıklı bir video yayımladı. Videonun içeriğinde şu mesajlar yer aldı: “2023 yılının Haziran ayında parasal sıkılaşma döngüsüne başlanıldı. İlk aşamada alınan önlemlerle enflasyonun daha yüksek seviyelere çıkması engellendi. Maliye politikasında gerçekleştirilen adımlar, dezenflasyona katkı sağladı. Bu sayede yıllık enflasyonun 2022 yılıyla aynı seviyede kalması sağlandı.”

DEZENFLASYON BEKLENTİLERİ

Haziran 2024’ten itibaren dezenflasyon tesis edildi. 2024 yılında yıl sonu enflasyonu yüzde 44,4’e geriledi. Tüketicilerin ve firmaların enflasyon beklentilerinde iyileşme devam ediyor. Reel sektör ve hanehalkının enflasyon beklentelerindeki düşüş ise belirgin hale geliyor. Dezenflasyonu güçlendirmek amacıyla kararlılıkla uygulanan politikalar piyasalara pozitif etkide bulunuyor. Böylece risk primi düşerken, kaynak girişi artmakta ve faiz maliyeti azalıyor. İlerleyen 5 yıl boyunca 35 milyar dolarlık faiz tasarrufu sağlandı. Risk priminin düşmeye devam etmesi durumunda bu tasarruf daha da artacak.

MEVDUAT VERİLERİ VE PARASAL AKTARIM

Bu süreçte kur korumalı mevduat (KKM) bakiyesi 114 milyar dolara geriledi. Türk lirası mevduatın payı ise yüzde 31,6’dan yüzde 59,4’e yükseldi. KKM’deki azalma, parasal aktarım mekanizmasını güçlendiriyor. KKM azalırken, Merkez Bankası bilançosu üzerindeki riskler de azalıyor. Dış dengede de belirgin bir toparlanma gözlemleniyor. Cari açık, dış finansman ihtiyacını azaltarak 12 aylık birikimli 48 milyar dolar azalış gösterdi. Cari açığın gayri safi yurt içi hasılaya oranı yüzde 5’ten yüzde 0,7’ye geriledi.

REZERVLERDE ARTIŞ VE GELECEK BEKLENTİLERİ

Brüt uluslararası rezervler, 68 milyar dolar artarak 166 milyar doları aştı. Swap hariç net rezerv miktarındaki artış ise 126 milyar doları buldu. Sıkı para politikası duruşu kararlılıkla sürdürülecek. Dezenflasyon süreci, 2025 yılı itibarıyla belirginleşen kazanımlarla devam ediyor. Yıl sonunda enflasyon yüzde 24’e düşecek. Merkez Bankası, toplumsal refaha en büyük katkıyı fiyat istikrarını sağlayarak sunacak. Kaynak: CNBC-e