TCMB Rezervleri 144,3 Milyar Dolara Ulaştı

REZERVLERDE YENİ GELİŞMELER

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haftalık rezerv rakamlarını kamuoyuna duyurdu. Son olarak 14 Şubat’ta kaydedilen rekor rakam, 173 milyar 152 milyon dolar olarak belirlenmişti. Bugünkü verilerle brüt rezervler, son iki aylık bir süreden sonra ilk kez yukarı yönlü bir değişim gösterdi.

DÖVİZ REZERVLERİNDE ARTIŞ

Döviz rezervleri, haftalık bazda yüzde 7,4 artış sağlayarak 53,6 milyar dolara ulaştı. Bu durum, döviz rezervlerinde önemli bir gelişme olarak dikkat çekiyor.

ALTIN REZERVLERİNDE DÜŞÜŞ

Altın rezervleri artış göstermekle birlikte, kısa vadeli döviz yükümlülükleri 121,5 milyar dolara çıktı. Ayrıca, IMF rezerv pozisyonu ve SDR (özel çekme hakkı) toplamı da yüzde 0,3 azalarak 7,6 milyar dolar düzeyine geriledi.

KISA VADELİ DÖVİZ YÜKÜMLÜLÜKLERİNDE ARTIŞ

Kısa vadeli döviz yükümlülükleri önemli bir artış kaydetti. Kamu sektörüne ait kısa vadeli döviz yükümlülükleri, yüzde 5,5 oranında artarak 121,5 milyar dolara yükseldi. Bu yükümlülüklerin 60,3 milyar doları önceden belirlenmiş, geri kalan 61,2 milyar doları ise şarta bağlı yükümlülüklerden meydana geliyor.

YABANCI SWAP YÜKÜMLÜKLERİNDE SON DURUM

TCMB’nin toplam yabancı para swap yükümlülükleri, haftalık bazda 19,6 milyar dolar seviyesine ulaştı. Bu rakam, döviz piyasasındaki hareketliliği yansıtan önemli bir veriyi ortaya koyuyor.