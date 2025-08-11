TCMB, Rezervleri 174,4 Milyar Dolar

REZERVLER AÇIKLANACAK

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haftalık para ve banka istatistikleriyle birlikte rezerv rakamlarını perşembe günü saat 14.30’da resmi olarak açıklıyor. Ancak ForInvest’in TCMB verilerinden yaptığı değerlendirmeye göre, 1 Ağustos haftasında 169 milyar dolar olan rezervler, 8 Ağustos haftasında yaklaşık 174,4 milyar dolara çıktı.

REKOR SEVİYEYE ULAŞILDI

Merkez Bankası’nın toplam rezervlerinin, 8 Ağustos ile sonlanan haftalık süreçte yaklaşık 5,4 milyar dolar artış gösterdiği ve rekor seviyeye ulaştığı belirlendi. Böylece rezervler, daha önce 2025 yılı 14 Şubat haftasında kaydedilen 173,2 milyar dolar zirvesini aşarak yeni bir rekor seviyesine ulaştı.