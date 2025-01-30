TCMB Rezervleri 4 Milyar Dolar Arttı

TCMB RESERVLERİ REKOR SEVİYEYE ULAŞTI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) rezervleri geçen haftada 4 milyar 257 milyon dolar artış gösterdi ve bu artışla rekor seviyeye ulaştı. TCMB’nin haftalık verilerine göre, 24 Ocak itibarıyla toplam rezervler 163 milyar 300 milyon dolardan 167 milyar 560 milyon dolara yükseldi.

BRÜT VE ALTIN REZERVLERİNDEKİ ARTİŞ

Brüt rezervler 96 milyar 791 milyon dolardan 99 milyar 328 milyon dolara çıkarken, altın rezervleri de 66 milyar 551 milyon dolardan 68 milyar 232 milyon dolara yükseldi. Önceki hafta 71 milyar 472 milyon dolar olan net uluslararası rezervler ise bu haftada 2 milyar 231 milyon dolar artarak 73 milyar 703 milyon dolara çıktı.