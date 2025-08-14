tcmb-rezervleri-rekor-seviyede

MACRO EKONOMİK VERİLERDEKİ GELİŞMELER

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Next Sosyal’deki hesabından paylaşımlar yaparak, makro ekonomik verilerdeki gelişmelere dikkat çekti. Yılmaz, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nın (TCMB) verilerine göre, brüt rezervlerin 8 Ağustos haftasında 174,4 milyar dolarla tarihindeki en yüksek seviyeye ulaştığını belirtti. Yükselen uluslararası rezervlerin, ülkenin risk priminin düşmesi, finansal istikrar ve dezenflasyon süreci üzerinde olumlu etkiler yarattığını ifade etti.

RİSK PRİMİNDEKİ DÜŞÜŞ VE DEZENFLASYON

Cevdet Yılmaz, cari açığın öngörülen düzeyin altında seyretmesi ile dış finansman ihtiyacının azaldığını, bu durumun risk primindeki gerileme ile dış finansmanın maliyetini düşürdüğünü bildirdi. Yılmaz, “Teknik analizler, yıl sonunda enflasyon oranının Merkez Bankasının tahmin aralığında, yüzde 25-29 gerçekleşeceğini göstermektedir” şeklinde görüş bildirdi. Bu gelişmelerin beklentilere daha fazla yansımasıyla dezenflasyon sürecinin güç kazanacağını dile getirdi.

SÜRDÜRÜLEBİLİR BÜYÜME HEDEFLERİ

Yılmaz, finansal istikrarın güçlendiği ve enflasyon oranındaki düşüşün devam ettiği bir ortamda, sürdürülebilir büyüme ve sosyal refahı artırma hedefleri doğrultusunda çalışmaların kararlı ve koordineli bir şekilde sürdürüleceğini belirtti. Bu açıdan, hükûmetin mevcut ekonomik durumla ilgili politikalarını uygulamaya devam edeceği düşünülüyor.