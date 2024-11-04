TCMB Rezervlerinde Yeni Rekor: 159 Milyar!

MERKEZ BANKASI REZERVLERİ REKOR KIRDI

Merkez Bankası rezervleri, 159 milyar 398 milyon dolarla tarihindeki en yüksek seviyeye ulaştı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) toplam rezervleri, 25 Ekim haftasında bir önceki haftaya nazaran 33 milyon dolar artış gösterdi ve 159 milyar 398 milyon dolara yükseldi.

ALTIN REZERVLERİNDE KAYDA DEĞER ARTIRMA

Altın rezervleri, önceki döneme göre 320 milyon 770 bin dolarlık bir artışla 65 milyar 894 milyon 460 bin dolara ulaştı. Bu durum, Merkez Bankası’nın altın rezervlerindeki önemli yükselişi ortaya koyuyor.

DÖVİZ REZERVLERİNDE DÜŞÜŞ GÖRÜLDÜ

Döviz rezervleri ise 287 milyon 460 bin dolarlık bir azalmayla 93 milyar 503 milyon 630 bin dolara geriledi. Genel olarak TCMB’nin toplam brüt rezervleri 33,3 milyon dolarlık bir artış yaşadı.