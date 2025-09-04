Tcmb Toplam Rezervler Rekor Kırdı

HAFTALIK PARA VE BANKA İSTATİSTİKLERİ

TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı. Toplam rezervler, 15 Ağustos haftasında bir önceki haftaya göre 2 milyar 145 milyon dolar artışla 176 milyar 510 milyon dolara ulaşarak rekor seviyeye çıktı.

İKİ HAFTA ÜST ÜSTE REKOR BREAK

Merkez Bankası’nın toplam rezervleri, 29 Ağustos haftasında 2 milyar 30 milyon dolarlık artışla 178 milyar 357 milyon dolara yükseldi ve böylece yeni bir rekor kırmış oldu. Bu durumda, Merkez’in rezervleri bir haftada 2 milyar 30 milyon dolar artış gösterdi. TCMB’nin rezervleri, altın ve döviz birikimlerinin toplamından oluşuyor.

DÖVİZ VE ALTIN REZERVLERİ HAKKINDA

Haftalık verilere göre döviz rezervleri 59 milyon dolar azalarak 91 milyar 31 milyon dolara geriledi. Öte yandan, altın rezervleri 85 milyar 237 milyon dolardan 87 milyar 326 milyon dolara kadar yükseldi.

ULUSLARARASI REZERVLERDEKİ ARTIŞ

Bir önceki hafta 71 milyar 756 milyon dolar olan net uluslararası rezervler, ilgili haftada 1 milyar 873 milyon dolarlık bir artışla 73 milyar 629 milyon dolara çıktı.

TÜM ZAMANLARIN EN YÜKSEK REZERV SEVİYESİ

Böylece, Merkez Bankası’nın toplam rezervleri, 29 Ağustos haftasında 2 milyar 30 milyon dolarlık artışla 176 milyar 327 milyon dolardan 178 milyar 357 milyon dolara itibaren tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.