TCMB: Yatırımlar Konuta Yöneliyor

YATIRIM ALIŞKANLIKLARINDA GAYRİMENKUL PREFERANSI

Türkiye’deki yatırım tercihleri incelendiğinde, bireylerin birikimlerini büyük ölçüde gayrimenkule yönlendirdiği gözlemleniyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayımlanan verilere göre, hanehalkının kiraladığı konutların toplam değeri, finansal varlıkların değerini geride bırakıyor. Raporda, hanehalkının finansal olmayan varlıklara olan ilgisinin ekonomik ve para politikaları üzerindeki etkileri de irdeleniyor.

GAYRİMENKUL YATIRIMLARI ÖNE ÇIKIYOR

TCMB, yılın ilk “Enflasyon Raporu”nu kamuoyuyla paylaştı. Raporda, Türkiye’de bireylerin tasarruflarını yönlendirdiği alanlar ayrıntılı bir şekilde ele alındı. Bankanın analizlerine göre, hanehalkı mevduat, hisse senedi, altın ve konut gibi birçok yatırım araçlarına yönelse de, en büyük payı gayrimenkul alıyor.

KİRAYA VERİLEN KONUTLARIN DEĞERİ 701 MİLYAR DOLAR

2024 yılının üçüncü çeyreği itibarıyla Türkiye’de hane halkının finansal varlık stokunun 505 milyar ABD doları seviyesine ulaştığı belirlendi. Buna karşılık, kiraya verilen konutların toplam değeri 701 milyar ABD doları olarak hesaplandı. Ayrıca, yastık altında tutulan altınların tahmini değeri 311 milyar ABD dolarına ulaşıyor. Raporda, finansal olmayan varlıklara yönelimin geleneksel bir tasarruf yöntemi olduğu, fakat ekonomik dengeler üzerinde belirli etkiler yaratabileceği vurgulanıyor. Fiziki altın ve gayrimenkul yatırımlarının yüksekliği, finansal piyasaların gelişimi açısından önemli bir unsur olarak değerlendiriliyor.

FİNANSAL VARLIKLARIN GERİDE KALMASI

TCMB’nin çalışmasına göre, Türkiye’de hanehalkının finansal varlıklarının Gayrisafi Yurt İçi Hasıla’ya (GSYH) oranı, OECD ülkeleri ortalamasının gerisinde kalıyor. Bunun başlıca nedenleri arasında vatandaşların finansal olmayan varlıklara yönelik yüksek eğilimleri gösteriliyor. Banka, Türk halkının evlerinde tuttuğu yastık altı altınlarını ve kirada bulunan konutlarının değerini incelemekte.