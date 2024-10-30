Tecno MegaPad 10 Lansmanı Yapıldı

YENİ TECNO TABLET: MEGAPAD 10

Tecno, Megapad 10 adını verdiği yeni tabletini piyasaya sürdü. İsimde yanıltıcı olabilecek bir durum yok, çünkü bu cihaz oldukça uygun fiyatlı olarak konumlandırılıyor. MediaTek Helio G80 işlemcisi ile güçlendirilen Megapad 10, kullanıcılara 4 GB RAM ile birlikte 128 GB veya 256 GB’a kadar seçenek sunan depolama alanı sağlıyor.

ÖZELLİKLERİ VE PERFORMANSI

Cihaz, 450 nit maksimum parlaklık sunan 10,1 inçlik 800×1280 çözünürlükte LCD dokunmatik bir ekran ile dikkat çekiyor. 18W hızlı kablolu şarj desteği ile birlikte 7.000 mAh kapasiteli bir pil kullanıyor. Megapad 10, Android 14 ile kutusundan çıkıyor ve yalnızca 447 gram ağırlığında olmasıyla hafiflik sağlıyor. İki rengin sunulduğu model, Şampanya Altı ve Uzay Grisi arasında tercih yapma imkanı sunuyor. Ayrıca, arka tarafta 13 MP, ön tarafta ise 5 MP kamera yer alıyor ve çift hoparlör ile ses kalitesi artırılıyor.