Tedesco Fred için kararını verdi

İlk 11’deki Performans Değişikliği

İsmail Yüksek’in kart cezası sebebiyle Kayserispor maçı öncesinde ilk 11’de forma giyen Fred, oynadığı futbolla teknik heyetin ilgisini çekmeyi başardı. Geçmiş sezonlardaki yüksek performansından uzak bir görüntü sergileyen Brezilyalı futbolcu, bu sefer eski formunu yakalama sinyalleri verdi. Bu gelişmenin ardından, teknik direktör Domenico Tedesco’nun, devre arasındaki gönderilmesi öngörülen oyuncular listesinde yer alan Fred’e “kalsın” önerisinde bulunduğu bildirildi.

Rize Maçında Rol Alması Bekleniyor

Milli aranın ardından oynanacak olan Rizespor mücadelesinde Fred’in kadroda bulunması ve sahada süre alması öngörülüyor.