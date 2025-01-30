Teğmenler İçin Onay Bugün Bekleniyor

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI’NDAN YENİ AÇIKLAMALAR

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edilen teğmenler ve idarecilerle ilgili olarak şunları bildirdi: “16 Ocak’ta toplanan Yüksek Disiplin Kurulu’nun gerekçeli kararını 10 iş günü içerisinde yazıp onaya sunacağını belirtmiştik. Söz konusu YDK gerekçeli kararlarının bugün mesai bitimine kadar tamamlanması ve onaya sunulmasını bekliyoruz. YDK kararları, onay sürecini takiben en kısa sürede kamuoyuyla paylaşılacak.” Ayrıca, Suriye’ye giden Milli Savunma Bakanlığı heyeti hakkında bilgi verildi. Kaynaklar, “Suriye’deki devlet organlarının işler hale gelmesi sonrası, savunma ve güvenlik konusunda işbirliği tesis edilmesine yönelik muhataplarımızla görüşeceğiz ve sonrasında hazırlanacak yol haritasına göre gerekli desteği vereceğiz” dedi. Yeni Suriye Yönetimi ile Suriye sahasında görev yapan birlik komutanlarının temaslarının ilk günden itibaren devam ettiğinin altı çizildi. Geçtiğimiz gün gerçekleştirilen ziyaret, Bakanlık karargâhından Suriye’ye giden ilk heyet olması açısından önem taşıyor. Dünkü görüşmelerde, hem Suriye hem de Türkiye için tehdit oluşturan terör örgütleriyle ortak mücadele konuları üzerinde karşılıklı olarak tartışmalara yer verildi. Gelecek dönemde oluşacak ihtiyaçlar çerçevesinde görüşmelerin devam edeceği ifade edildi.

F-16 VE EUROFIGHTER TEDARİKİ HAKKINDA GÜNCEL BİLGİLER

Bakanlık kaynakları, F-16 ve Eurofighter tedarik sürecine dair sorular üzerine şu bilgileri paylaştı: “Bizim önceliğimiz yerli ve milli silah sistemlerimizle bu ihtiyaçlarımızın karşılanmasıdır. KAAN, HÜRJET, KIZILELMA VE ANKA-3 gibi silah sistemlerimiz kullanıma hazır hale gelinceye kadar Hava Kuvvetlerimizin ihtiyacı olan F-16 ve Eurofighter alımı konusunda çalışmalarımız devam ediyor. Bu kapsamda, 40 adet Eurofighter Typhoon uçağının tedariki için hazırlanan İhtiyaç Tanımı Dokümanı Birleşik Krallık Savunma Bakanlığı ve ilgili firmaya gönderildi. Önümüzdeki günlerde fiyat teklifinin tarafımıza ulaşmasını bekliyoruz. F-16 konusundaki teknik görüşmeler de olumlu bir şekilde sürüyor.”

SON HAFTADA 57 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Milli Savunma Bakanlığı Sözcüsü ve Basın-Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, düzenlenen basın toplantısında şu açıklamayı yaptı: “Türk Silahlı Kuvvetlerimizin; ülkemiz ve bölgemiz için terör tehdidini ortadan kaldırmak amacıyla Irak ve Suriye’nin kuzeyinde gerçekleştirdiği terörle mücadele operasyonlarıyla son bir haftada 57 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Böylece, yıl içinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı toplamda 278 olmuştur (Irak 87 / Suriye 191). Ayrıca, geçtiğimiz hafta içerisinde 3 PKK’lı terörist teslim olmuştur. Teröristler için tek çıkış yolunun Türk adaletine teslim olmak olduğunu bir kez daha vurguluyoruz.” Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde yapılan arama-tarama faaliyetleri sonucunda teröristlerin kullandığı çok sayıda bölümü bulunan bir mağara tespit edildiği, ele geçirilen malzemelerin kullanılamaz hale getirildiği ifade edildi. Son bir haftada yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 95 şahıs yakalanırken, 817 şahıs hududu geçemeden engellendi. 1 Ocak’tan bu yana yakalananların sayısının 415, hududu geçemeden engellenenlerin sayısının ise 5.947 olduğu ifade edildi.

YENİ SURİYE YÖNETİMİYLE ASKERİ İŞBİRLİĞİ

Uzun yıllar süren baskı ve zulüm yönetimi altında kalan Suriye, hâlen topraklarının bir kısmı terör örgütleri tarafından işgal altında bulunduruyor. Suriye’nin idari ve coğrafi bütünlüğü ile ülkemiz ve bölgenin barış ve huzuruna yönelik başta PKK/PYD/YPG/SDG ve DEAŞ olmak üzere tüm terör örgütlerine karşı önleyici ve yok edici tedbirlerin alınmaya devam edileceği belirtildi. Ayrıca bölgede hiçbir terör oluşumuna ve oldubittiye izin verilmeyeceği vurgulandı. Suriye’nin savunma ve güvenlik kapasitesinin artırılması ile Suriyelilerin gönüllü ve güvenli bir biçimde dönüşlerinin sağlanmasına yönelik çalışmaların yeni yönetimle yakın bir işbirliği içerisinde sürdürüleceği ifade edildi. Bu bağlamda Bakanlıktan bir heyet, dün teknik görüşmelerde bulunmak üzere Suriye’ye bir ziyaret gerçekleştirdi. Türkiye’nin bundan sonra da Suriye halkının yanında olmaya devam edeceği bildirildi.

LÜBNAN VE GAZZE’DE ATEŞKES DİLEĞİ

Bakanlık, Lübnan’da ateşkesin uzatılmasından duyulan memnuniyeti dile getirerek, ateşkesin uygulanmasını ve İsrail’in bu kapsamda kendisine düşen sorumlulukları yerine getirmesini beklediklerini aktardı. Ayrıca, Hamas ile İsrail arasında varılan ateşkesin tüm aşamalarının hayata geçirilmesi gerekliliği vurgulandı. Gazze halkının evlerine güvenli bir şekilde dönüşlerinin sağlanması ve insani yardımların Gazze’ye kesintisiz bir biçimde ulaştırılması gerektiği ifade edildi. Bölge istikrarı için ateşkesin kalıcı hale gelmesi ve 1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız ve egemen bir Filistin Devleti’nin kurulmasının önemine dikkat çekildi.

ENVANTERE GİREN YENİ SİLAH SİSTEMLERİ

Yerli ve milli savunma sanayi ürünleri ile Türk Silahlı Kuvvetleri’nin imkân ve kabiliyetlerinin artırılmasına yönelik faaliyetlerin devam ettiği belirtildi. Bu kapsamda Kara Kuvvetleri Komutanlığı tarafından muhtelif miktarda Sarp Kuleli Geliştirilmiş Zırhlı Personel Taşıyıcı’nın muayene ve kabul faaliyeti tamamlandı.

ÖĞRENCİ VE PERSONEL TEMİNİ FAALİYETLERİ DEVAM EDİYOR

Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2025-MSÜ) geç başvurularının bugün sona ereceği ifade edildi. Ayrıca dün itibarıyla açıklanan Şubat, Mart ve Nisan 2025 dönemlerinde silahaltına alınacak yedek subay/astsubay adayları ile erlerin sınıflandırma sonuçları e-Devlet kapısından, askerlik şubelerinden ve MSB Mobil uygulamasından öğrenilebiliyor.