Tehlikeli Akım Çocukları Tehdit Ediyor!

TEHLİKELİ AKIM ÇOCUKLAR ARASINDA YAYILIYOR

Sosyal medyada ortaya çıkan tehlikeli bir akım, çocuklar arasında hızla yayılmaya başladı. Bu akım “boğaz sıkma oyunu” olarak biliniyor. Bu tedbir alınmadığında, arkadaş ortamlarında yayılmaya başlayan bu oyunun çocukların hayatlarını tehlikeye attığı görülüyor. Boğaz sıkma adı verilen bu oyunda, çocuklar birbirlerinin boğazına baskı uygulayarak bayılma noktasına getiriyor.

BEYNE GİDEN KAN AZALIYOR

Uzmanlar, ebeveynlere bu konuda uyarılarda bulunuyor. Kalpten çıkan aort damarının boyu boyunca uzanarak beyni beslediğine dikkat çeken uzmanlar, bu damarın özellikle çıkış bölgelerine baskı yapıldığında beyne giden kanın azaldığını belirtiyor. Bu durum, çocukların ciddi sağlık sorunları ile karşılaşmasına neden olabiliyor.

DAMARLAR GENİŞLİYOR, TANSİYON DÜŞÜYOR

Boğaz sıkma oyunundaki tehlike yalnızca kan akışının azalması ile sınırlı kalmıyor. Bu bölgelere uygulanan baskı, kalp atışını yavaşlatıyor, damarların genişlemesine ve tansiyonun düşmesine sebep oluyor. Uzmanlar, bu tehlikeli davranışların kalıcı hasarlara yol açabileceğine vurgu yapıyor. Aileler ve okullar, çocukların sosyal medyadan kaynaklanan bu tehlikeli akımlardan korunması için oldukça önem taşıyor.