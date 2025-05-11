Tehlikeli Falezlerden Atlayış Yapıldı

ANTALYA’DA YOĞUNLUK YAŞANIYOR

Antalya’nın ünlü Konyaaltı Sahili’nde havaların ısınmasıyla özellikle hafta sonlarında yoğunluk artıyor. 30 metrelik falezleriyle tanınan bu sahil, muhteşem manzarası sayesinde görenleri etkilerken, adrenalin arayan gençlerin tehlikeli eğlencelerine de ev sahipliği yapıyor.

TEHLİKELİ ATLAMALAR GÖRENLERİ ŞAŞIRTMIŞ

Yaklaşık 30 metre yüksekliğindeki falezlerden denize atlayan gençler, izleyenlerde hem hayranlık uyandırıyor hem de kalp atışlarını hızlandırıyor. Geçmişte yaşanan ölümle sonuçlanan kazalardan ders almadan, bazı gençler bu tehlikeli atlayışları şov ve adrenalin peşinde sürdürmeye devam ediyor.

KAMERALARA YANSIMASI DİKKAT ÇEKİYOR

Bazı gençler, denize yakın olan 5 metrelik kayalıklardan kendilerini boşluğa bırakırken, bir genç ise sahilde deniz keyfi yapan vatandaşların şaşkın bakışları arasında falezlerin zirvesine çıktı. Bir süre orada bekleyen genç, canını hiçe sayarak kendisini boşluğa bıraktı. Sahilde güneşlenen ve denize giren vatandaşların şaşkın bakışları arasında o anlar kameralarla kaydedildi.