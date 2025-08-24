Tehlikeli Oyun, Çocukları Riske Atıyor

TEHLİKELİ BİR AKIMIN YAYILMASI

Sosyal medya platformlarında ortaya çıkan son derece riskli bir akım, çocuklar arasında hızla yayılmaya başlıyor. Bu akım, “boğaz sıkma oyunu” adıyla biliniyor. Çocuklar, arkadaş grupları arasında bu oyunu oynarken, birbirlerinin boğazına baskı uygulayarak bayılma aşamasına getiriyorlar.

FİZYOLOJİK TEHLİKELER

Uzmanlar ebeveynleri bu konuda ciddi şekilde uyarıyor. Kalpten çıkan aort damarının beyne uzandığını ve bu damarın her iki yanındaki bölgelere baskı yapmanın tehlikeli sonuçlar doğurabileceğini ifade ediyorlar. Bu baskılar, beyne giden kan akışını azaltıyor, böylece çocukların sağlıkları ciddi risk altına giriyor.

DAMARLARDAKİ DEĞİŞİMLER

Baskı uygulandığında sadece kan akışı azalmakla kalmıyor, aynı zamanda kalp atışı da yavaşlıyor. Damarlar genişlerken, tansiyon düşüyor ve bu durum, karin sağlık sorunlarına yol açabiliyor. Uzmanlar, bu tür davranışların kalıcı sağlık sorunları yaratabileceğine dikkat çekiyor. Ailelere ve okullara, bu gibi tehlikeli sosyal medya akımlarından çocukların korunmasında büyük sorumluluk düşüyor.