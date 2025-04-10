Tehlikeli Uygulamalar Android’de Tespit Edildi!

ULUSLARARASI KOALİSYONDAN UYARI

Uluslararası bir hükümet koalisyonu, gizlice kullanıcıları izleyen ve hassas verilerini ele geçiren tehlikeli Android uygulamaları hakkında uyarıda bulundu. Bu uygulamaların, Çin hükümetinin hedef aldığı gruplara karşı kullanıldığı ifade ediliyor. İngiltere Ulusal Siber Güvenlik Merkezi (NCSC), ABD, Kanada, Avustralya, Almanya ve Yeni Zelanda gibi ülkelerin hükümet kuruluşlarıyla birlikte, BadBazaar ve Moonshine adındaki iki casus yazılım ailesi üzerine ayrı uyarılar yayımladı. Bu durum, milyonlarca kullanıcı için ciddi bir güvenlik tehdidi oluşturuyor.

GİZLİ İZLEME TAKTİKLERİ

NCSC tarafından yapılan açıklamaya göre, BadBazaar ve Moonshine casus yazılımları, meşru görünen Android uygulamalarının içine gizlenerek “Truva Atı” gibi hareket ediyor. Kullanıcıların farkında olmadan yükledikleri bu uygulamalar, telefonların kameralarına, mikrofonlarına, sohbetlerine, fotoğraflarına ve konum verilerine erişim sağlıyor. Bu durum, kişisel gizliliğin ihlali ve hassas bilgilerin kötü niyetli kişilerin eline geçmesi gibi ciddi sonuçlar doğurabiliyor. Daha önce Lookout, Trend Micro ve Volexity gibi siber güvenlik şirketleri ile kar amacı gütmeyen dijital haklar kuruluşu Citizen Lab tarafından da analiz edilen bu casus yazılımlar, Uygurlar, Tibetliler ve Tayvanlı topluluklar gibi çeşitli grupları hedef almak için kullanıldığı belirtiliyor. NCSC, bu uygulamaların Çin devletinin istikrarına tehdit olarak görülen uluslararası bireyleri hedef aldığını ve bazılarının doğrudan mağdurlara hitap etmek veya popüler uygulamaları taklit etmek amacıyla tasarlandığını vurguluyor.

KÖTÜ AMAÇLI UYGULAMALARIN SAYISI

NCSC’nin yayınladığı belgelerde, 100’den fazla kötü amaçlı Android uygulamasının listesi yer alıyor. Bu listede, Müslüman ve Budist dua uygulamaları gibi görünen uygulamalar, Signal, Telegram ve WhatsApp gibi popüler sohbet uygulamalarının taklitleri, Adobe Acrobat PDF okuyucu gibi yaygın olarak kullanılan uygulamaların sahte versiyonları ve çeşitli yardımcı uygulamalar bulunuyor.