Tek Haneli Enflasyona Kararlılıkla Ulaşacağız

CEVDET YILMAZ’DAN GIDA ENFLASYONU AÇIKLAMALARI

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Çankaya’daki Tarımsal Strateji ve Politika Geliştirme Merkezi (TARPOL) İftar Programı’na katıldı. Etkinlikte Yılmaz’ın yanı sıra eski Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı ve TARPOL Yönetim Kurulu Başkanı Mehdi Eker, TARPOL üyeleri ile birçok davetli de bulunuyordu. Burada yaptığı konuşmada Yılmaz, ekonomiyle ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu.

GIDA ENFLASYONUNDA DÜŞÜŞ HEDEFİ

Yılmaz, enflasyon rakamlarına dikkat çekerek, gıda enflasyonundaki düşüş hedefine vurgu yaptı ve şöyle söyledi: “Su kıtlığı, iklim değişikliği, karbon ayak izi gibi küresel meseleler tarımı her geçen gün daha stratejik hale getiriyor. Yeşil ve dijital dönüşüm, tarımda en kritik eğilimlerden birini oluşturuyor. Bu noktada, akıllı tarım teknolojilerine yatırım yaparak sensör destekli sulama sistemlerinden yapay zeka tabanlı tarımsal analizlere, gıda fiyatlarını öngören erken uyarı sistemlerinden blokzincir tabanlı tedarik zinciri yönetimine kadar birçok yeniliği devreye alıyoruz.” Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ve ekibinin ‘planlı tarım’ kavramı ile verimliliğe odaklandığını, bunun da makro politikaların önemli bir bileşeni olduğunu belirtti. Özellikle dar gelirli vatandaşların harcama kompozisyonunda gıdanın payının yüksek olduğu vurgusunu yaptı. Bu nedenle gıda fiyatlarının kontrol altında olması, düşmesi ya da yükselmemesi gerektiği ifade edildi. Yılmaz, “Bu çerçevede kamu olarak tasarruf tedbirleri uyguladığımız bir yılda, hiçbir tasarrufa tutmadığımız en temel kalemlerden biri sulama oldu. Sulama yatırımlarında şu anda tarihimizin en yüksek oranlarına çıkmış durumdayız. Gıda arzını artırıcı politikalarla da gıda enflasyonunu önümüzdeki dönemde kontrol altında tutmayı ve düşürmeyi hedefliyoruz. Bu çerçevede verimliliği artırmak ve suyu etkili kullanmak çok çok kıymetli.” dedi. Nitekim enflasyonun son olarak yüzde 39’a gerilediğini aktardı.

TEK HANELİ ENFLASYONA ULAŞMA TAHAHÜDÜ

Yılmaz, enflasyonun tepe noktayı geçtiğimiz yıl mayıs ayında yüzde 75 olarak gördüğünü ve sonrasında bir dezenformasyon süreci yaşandığını belirtti. Yıl sonunu yüzde 44 ile kapattıklarını, ardından Şubat enflasyonu ile bu oranın yüzde 39’a düştüğünü kaydetti. Bu trendin devam edeceğini, kararlı bir şekilde ve çok boyutlu politikalarla enflasyonla mücadeleyi sürdüreceklerini belirtti. “Bir taraftan para politikaları, diğer taraftan tarımla ilgili boyutunu da açtığımız gibi yapısal reformlar, diğer yandan da kamu mali politikalarıyla üç ayaklı bir şekilde enflasyonla mücadelemizi kararlı bir şekilde sürdürüyoruz. Tek haneli enflasyona ulaşıncaya kadar da bu kararlılığımızı devam ettireceğiz.” şeklinde konuştu.