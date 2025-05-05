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Tek Katlı Ev Kül Oldu

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YANGININ ÇIKTIĞI YER

Yangın, Sağlık Mahallesi Gülnar Sokak üzerinde bulunan tek katlı müstakil bir evde meydana geldi. Yabancı uyruklu kişilerin ikamet ettiği bu evde patlak veren yangın, kısa sürede yayıldı.

OLAY YERİNE MÜDAHALE

Alevler evi tamamen sararken, olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangının çevredeki diğer evlere sıçramasını engelleyerek alevleri kontrol altına aldı.

HASAR TESPİTİ VE ÇALIŞMALAR

Yangın sonucunda tek katlı müstakil ev kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekipleri, yangının çıkış nedenini belirlemek amacıyla araştırma başlattı.

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