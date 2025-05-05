Tek Katlı Ev Yandı, Kül Oldu

YANGININ ÇIKTIĞI YER VE ATEŞİN BÜYÜMESİ

Yangın, Sağlık Mahallesi Gülnar Sokak’ta bulunan tek katlı müstakil evde meydana geldi. Yabancı uyruklu kişilerin yaşadığı bu evde çıkan yangın hızla büyüdü. Alevler, evi tamamen sardı ve çevresindeki alan da tehlikeye girdi.

OLAY YERİNE MÜDAHALE VE YANGININ KONTROL ALTINA ALINMASI

Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. İtfaiye ekipleri, yangının çevre evlere sıçramasını önleyerek alevleri söndürmeyi başardı. Ancak yangın sonucunda tek katlı müstakil ev kullanılamaz hale geldi.

ÇALIŞMALAR VE YANGININ NEDENİ

İtfaiye ekipleri, yangının nasıl çıktığını belirlemek için gerekli çalışmalara başladı. Yangının çıkış nedeninin tespit edilmesi, ilerleyen günlerde yapılacak inceleme ile netlik kazanacak.