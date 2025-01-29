Tekfen’den Hisse Geri Alım Açıklaması

İLK AÇIKLAMA

Tekfen Holding A.Ş. (TKFEN), 29 Ocak 2025 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) hisse geri alımı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Yapılan bildirimde, şirketin Yönetim Kurulu’nun 31.01.2024 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu’nun Geri Alınan Paylar Tebliği (II-22.1) ve 14.02.2023 tarihli duyurusu doğrultusunda hisse geri alım programı başlatılmasına karar verdiği ifade edildi. Bu karar, şirketin hisse değerinin borsa piyasasında sağlıklı bir fiyat oluşumunu desteklemek amacıyla alındı.

GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Hisse geri alım programı kapsamında, Tekfen Holding, 29.01.2025 tarihinde Borsa İstanbul’da pay başına 63,25-65,45 TL fiyat aralığında (ağırlıklı ortalama 64,60 TL) toplam 230.000 TL nominal değerli TKFEN payları geri alımını gerçekleştirdi. Bu işlemler sonucunda geri alınan payların toplam nominal değeri 13.130.000 TL’ye ulaştı ve şirket sermayesinin %3,5486’sını oluşturdu. Bu durum, Tekfen Holding’in piyasalardaki konumunu güçlendirmeyi hedefliyor.

Kaynak: KAP