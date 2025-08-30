Tekin Atılgan, Dondurmayla Gizlendi

İKİ EVLİLİK VE KAYIP MÜRACAATI

İki evlilik yapıp boşanan ve 2 çocuk babası olan Tekin Atılgan’dan haber alamayan yakınları, 17 Ağustos günü polise kayıp müracaatında bulundu. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri kaybolma ihbarı üzerine çalışma başlattı. Ekipler, Atılgan’ın otomobilini terk edilmiş halde buldu. Araştırmayı derinleştiren polis, Atılgan’ın işçi olarak çalıştığı dondurma fabrikası ve çevresindeki güvenlik kamera kayıtlarını inceledi. Yapılan incelemede, Atılgan’ın kaybolduğu günde dondurma fabrikasından çıkan bir aracın Niğde’nin Altunhisar ilçesi istikametine gittiği belirlendi.

SUÇUN İTİRAFI VE GÖZALTINA ALMA

Araştırmalarını bu bölgede yoğunlaştıran polis, önceki gün Altunhisar ilçesi yakınlarında yol kenarındaki kayalık bir bölgede bir buzdolabı keşfetti. Polis, buzdolabını açtığında Tekin Atılgan’ın cansız bedeni ile karşılaştı. Yapılan detaylı inceleme sonucu, dondurma fabrikası müdürü Yaşar Can Kahya’nın 18 Ağustos’ta Tekin Atılgan’ı işten çıkardığı ve 2 gün sonra Atılgan’ın konuşmak için iş yerine gittiği öğrenildi. Polisiyle şüpheli olarak aranan Yaşar Can Kahya, dün Kayseri’de yakalanarak gözaltına alındı.

ÖLDÜRME OLAYSINI ANLATTI

Yaşar Can Kahya’nın sorgusu sırasında suçunu itiraf ettiği öğrenildi. Sorgusunda, 20 Ağustos’ta Tekin Atılgan’ın fabrikaya geldiğini ve işten çıkarma konusunda tartıştıklarını anlattı. Çıkan kavgada tabancayla Atılgan’ı öldürdüğünü, ardından cesedini dondurma dolabına koyup üzerine dondurma doldurduğunu ve ertesi gün elemanlarına bu dondurma dolabını araca yüklettiğini, sonrasında Niğde’nin Altunhisar ilçesinde yol kenarına dondurma dolabını attığını ve ateşe verdiğini açıkladığı bilgisi verildi. Ayrıca, incelemede Atılgan’ın cesedinin dondurmalar yüzünden zarar görmediği tespit edildi. Yaşar Can Kahya, işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi ve tutuklandı.