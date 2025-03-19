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Tekirdağ Çorlu’da Askeri Araç Kazası

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ÇARPIŞMA OLAYI

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesine bağlı Önerler Mahallesi’nde yer alan Çanakkale Şehitler Bulvarı’nda askeri bir araç ile iki otomobilin çarpışması sonucu bir kaza meydana geldi. Olay sonrası yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri, itfaiye ve jandarma görevli ekipleri yönlendirildi.

YARALILAR VE HASTANE SEVKİ

Kazada yaralanan kişiler arasında 3’ü askeri personel olmak üzere toplam 6 kişi bulundu. Yaralılar, ambulanslar aracılığıyla Çorlu Devlet Hastanesi’ne taşındı. Olay yeri inceleme çalışmaları sürerken, Çorlu İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Engin Türk de olay yerine gelerek kaza hakkında bilgi aldı.

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