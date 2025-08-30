Tekirdağ’da 15 Yaşındaki G.B. Tutuklandı

HIDIRAĞA MAHALLESİ’NDE ŞOK OLAY

Tekirdağ Çorlu’da bulunan Hıdırağa Mahallesi’nde gerçekleştirilen bir sokak röportajı sırasında G.B., yanında bulundurduğu pompalı tüfekle havaya ateş açtı. Bu anların sosyal medyada paylaşılmasının hemen ardından polis müdahale ederek G.B.’yi gözaltına aldı.

VALİLİKTEN DUYURU

Tekirdağ Valiliği tarafından yapılan açıklamada, “Çorlu ilçemiz Hıdırağa Mahallesi’nde yaşanan ve 26.08.2025 tarihinde sosyal medyada yayılan ‘Sarı Mikrofon’ olarak isimlendirilen sokak röportajının görüntülerinde yer alan ‘Havaya Ateş Etme’ olayı ile ilgili tahkikat başlatılmıştır. Tahkikat sonucunda mahallede ikamet eden G.B. isimli suça sürüklenen çocuk, ailesine ait evde yapılan aramada elde edilen 1 tüfekle beraber 26.08.2025 günü saat 12.55 sıralarında yakalanmıştır.” denildi.

G.B. TUTUKLANDI

G.B., Çorlu Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliği’ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.