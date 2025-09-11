Tekirdağ’da 7 FİRMAYA 8 MİLYON CEZA

ÇEVRE KİRLİLİĞİNE DUYARLI MÜDAHALE

Tekirdağ Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ekipleri, çevre kirliliğiyle mücadele kapsamında ciddi adımlar atıyor. Müdürlük, ilçede artan koku ve hava kirliliği şikayetlerine karşı ağır denetimler gerçekleştiriyor. Bu denetimlerde, kirliliğe neden olan unsurların kaynağını bulmak için çalışmalar hız kazandı.

CEZA UYGULAMALARI YAPILDI

Ekipler, yaklaşık 3 aydır süren denetimlerinde mevzuata aykırı hareket eden 7 firmaya toplamda 8 milyon 692 bin 801 lira ceza uyguladı. Bu firmaların, Ergene ilçesinde artan koku şikayetleri sonrasında yapılan denetimle tespit edildiği belirtildi. Ayrıca müdürlük, denetimlerin sadece mesai saatleri içerisinde değil, mesai saatleri dışında da devam ettiğini ifade etti.

ÖLÇÜMLER VE İZLEMELER

Ergene ilçesinin Sağlık ve Yeşiltepe mahallelerinde artan koku şikayetlerine yönelik süreçler devam ediyor. Çorlu Çayı ve Sinandede Deresi’nin yakınında yürütülen denetimler sonucunda, atık su deşarjı ölçüm noktasında sorunlar tespit edildi. Buna bağlı olarak, Organize Sanayi Bölgesi Atıksu Arıtma Tesisi’nin havuzlarındaki koku emisyonunu tespit etmek amacıyla numuneler alınmış ve analiz için laboratuvara gönderilmiş durumda. Ayrıca, potansiyel hidrojen sülfür gazı emisyonunun izlenmesi amacıyla, tesisin yakınındaki 10 noktada iki ay boyunca kalacak pasif örnekleme tüpleri yerleştirilmiş. Ölçüm ve analiz sonuçlarının ardından, 2872 sayılı Çevre Kanunu çerçevesinde gerekli işlemler başlatılacak.