Tekirdağ’da Baba Oğlunu Vurdu

TARTIŞMA SONUCU AİLE İÇİ SİLAHLI SALDIRI

Kapaklı ilçesinde yaşanan olayda, Atatürk Mahallesi’nde yaşayan N.Ş. ile oğlu H.Ş. arasında henüz açıklanamayan bir sebeple bir tartışma meydana geldi. Tartışmanın büyümesi sonucunda H.Ş., evden ayrılmaya karar verdi.

AV TÜFEĞİYLE SALVIRI

Baba N.Ş., o sırada balkondan av tüfeği ile oğlu H.Ş.’ye ateş etti. H.Ş., bu saldırı sonucunda sırtından vuruldu. Olayı gören çevredekiler, hemen sağlık ve polis ekiplerine ihbarda bulundu.

Sağlık ekipleri, H.Ş.’ye olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra, onu Çerkezköy Devlet Hastanesi’ne nakletti. Ne yazık ki, H.Ş. hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kullandığı av tüfeği ile olay yerinde yakalanan N.Ş.’nin emniyetteki işlemleri ise devam ediyor.