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Tekirdağ’da Baba Oğlunu Vurdu

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OLAYIN BAŞLANGICI

Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesi Atatürk Mahallesi’nde, N.Ş. ile oğlu H.Ş. arasında henüz belirlenemeyen bir sebeple tartışma meydana geldi. Tartışma büyüyünce evden ayrılan H.Ş.’ye, baba N.Ş. balkondan av tüfeği ile ateş açtı.

ACIL DURUM VE MÜDAHALE

H.Ş., sırtından vurularak ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Gelen sağlık görevlileri, H.Ş.’ye olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı ve ardından onu Çerkezköy Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Hastaneye kaldırılan H.Ş., maalesef burada yaşamını yitirdi. Olayla ilgili olarak kullandığı av tüfeğiyle yakalanan N.Ş. hakkında emniyet birimlerinde işlemler sürüyor.

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