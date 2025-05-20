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Tekirdağ’da Bebek Düşme Olayı Yaşandı

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OLAYIN DETAYLARI

Çorlu’da bulunan Hıdırağa Mahallesi’nde, Bakkal Sokak üzerindeki bir binanın 1’inci katında yaşayan Suriye uyruklu bir ailenin bebeği Abdulhani N., iddialara göre açık pencereden dışarı bakarken dengesini kaybederek beton zemine düştü.

HIZLI MÜDAHALE

Olayı görenlerin ihbarı üzerine hızlı bir şekilde polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. İlk müdahale olay yerinde gerçekleştirilen Abdulhani N., daha sonra Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi sürecine alındı. Bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Polis, bebeğin düşme olayıyla ilgili detaylı bir inceleme başlattı. Olayın sebebine dair soruşturmalar devam ediyor.

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