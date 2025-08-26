Tekirdağ’da Çeşme Suyunda Kurtçuklar Belirildi

KURTÇUKLAR SUDA GÖRÜLDÜ

Tekirdağ’ın Hayrabolu ilçesi Çerkezmüsellim Mahallesi’nde, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ) tarafından sağlanan çeşme suyunda kurtçuklar tespit edildi. Vatandaşlar tarafından kaydedilen görüntülerde, gözle fark edilebilecek büyüklükteki kurtçukların suyun içinde hareket ettiği açıkça görülüyor.

MAHALLE SAKİNLERİ ACİL ÖNLEM İSTİYOR

Yaşanan durum sonrasında mahalle halkı, sağlıklarının ciddi şekilde tehdit altında olduğunu ifade ederek, yetkililerden acil müdahale talep ediyor. Mahalle sakinlerinden Süleyman Akyüz, yaşadığı şaşkınlığı şu sözlerle aktarıyor: “Çeşmeden su doldururken içinde kurtlar olduğunu görünce neye uğradığımızı şaşırdık. Bu suyu çocuklarımız içiyor, yemeklerde kullanıyoruz. Sağlığımız tehlikede. Yetkililerin bir an önce çözüm bulmasını istiyoruz.”