Tekirdağ’da Çeşme Suyunda Kurtçuklar Bulundu

KURTÇUKLARLA DOLU SU SORUNU

Tekirdağ’ın Hayrabolu ilçesinde bulunan Çerkezmüsellim Mahallesi’nde, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ) tarafından sağlanan çeşme suyunda kurtçuklar tespit edildi. Mahalle sakinlerinin kaydettiği görüntülerde, gözle dikkat çekici büyüklükte kurtçukların suyun içinde hareket ettiği açıkça görünüyor.

SAĞLIK TEHLİKESİ VE SİVİL TEPKİ

Olayın ardından bölge halkı, sağlıklarının ciddi şekilde tehdit altında olduğunu ifade ederek yetkililerden derhal önlem almasını talep ediyor. Mahalle halkından Süleyman Akyüz, yaşadığı şoku şu sözlerle dile getiriyor: “Çeşmeden su doldururken içinde kurtlar olduğunu görünce neye uğradığımızı şaşırdık. Bu suyu çocuklarımız içiyor, yemeklerde kullanıyoruz. Sağlığımız tehlikede. Yetkililerin bir an önce çözüm bulmasını istiyoruz.”