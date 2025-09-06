Tekirdağ’da Kadın Denizde Kayboldu

DENİZDE KAYBOLAN KADIN

Marmaraereğlisi Yeniçiftlik Mahallesi’nde dün denizde yüzmekte olan Birgül Sönmez, kısa bir süre sonra dalgalar arasında kayboldu. Olayın ardından, durumu bildirerek ihbarda bulunan vatandaşlar sayesinde Yeniçiftlik Jandarma Karakol Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, derhal bölgeye yönlendirildi.

ARAMALAR BAŞLADI

Sahil Güvenlik ekipleri botla ve dalgıçlarla su üzerinde arama yaparken, jandarma ekipleri de karada araştırmalar gerçekleştirdi. Ancak, dün gerçekleştirilen arama faaliyetlerinden herhangi bir sonuç alınamadı.

ÇALIŞMALARA DEVAM EDİLİYOR

Bugün erken saatlerde, arama çalışmalarına AFAD, Sahil Güvenlik ve jandarma ekipleri de katıldı. Ayrıca, Sahil Güvenlik Komutanlığı’na ait helikopter, yaklaşık 50 kişilik ekibe havadan destek sağladı. Ekiplerin bölgede devam eden arama çalışmaları sürüyor.