Tekirdağ’da Su İçinde Kurtçuklar Bulundu

ÇEŞME SUYUNDA KURTÇUKLAR GÖRÜLDÜ

Tekirdağ’ın Hayrabolu ilçesine bağlı Çerkezmüsellim Mahallesi’nde Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ) tarafından sağlanan çeşme suyunda kurtçuklar ortaya çıktı. Vatandaşların kaydettiği görüntülerde, gözle görülebilir büyüklükteki kurtçukların suyun içinde aktif bir şekilde hareket ettiği net bir şekilde gözlemleniyor.

MAHALLE SAKİNLERİ ENDİŞELİ

Olay sonrası mahalle sakinleri, sağlık durumlarının ciddi bir tehdit altında olduğunu belirterek yetkililerden ivedi olarak önlem alınmasını talep etti. Mahalle sakinlerinden Süleyman Akyüz, yaşadıkları şokun etkisini şu sözlerle ifade etti: “Çeşmeden su doldururken içinde kurtlar olduğunu görünce neye uğradığımızı şaşırdık. Bu suyu çocuklarımız içiyor, yemeklerde kullanıyoruz. Sağlığımız tehlikede. Yetkililerin bir an önce çözüm bulmasını istiyoruz.”