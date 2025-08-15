Tekirdağ’da Yangın, Arı Kovanları Zarar Gördü

YANGININ BAŞLANGICI VE ETKİLERİ

Tekirdağ’ın Marmaraereğlisi ilçesindeki Bahçelievler Mahallesi çevresinde saat 14.00 sıralarında büyük bir yangın meydana geldi. Bölgedeki kuvvetli rüzgarın etkisiyle elektrik tellerinden çıkan kıvılcımların anızı tutuşturduğu iddiaları yangının çıkış sebebi olarak öne çıkıyor. Yangın, kısa sürede geniş bir alana yayıldı.

İTFAİYE FİRE DÜŞMANIYLA MÜCADELE ETTİ

Yangın ile ilgili ihbar üzerine hızlı bir şekilde itfaiye ekipleri bölgeye yönlendirildi. Ekiplerin müdahalesi sonucunda alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Ancak, alevlerin ulaştığı alandaki yaklaşık 150 arı kovanı büyük zarar gördü.

ARICILARIN SIKINTISI

Yangında zarar gören kovanların sahipleri Gülcan Alp Yıldırım ve eşi Kaan Yıldırım, arıcılık yaptıkları alanda büyük bir kayıp yaşadıklarını dile getirdi. Gülcan Alp Yıldırım, “Bir anda oldu. Rüzgarın da şiddetiyle alevler çok hızlı yayıldı. İtfaiye çok çabuk geldi ama rüzgar çok şiddetliydi. Evden gördüm, hemen geldim. Fakat kovanlarım tutuşmuştu. Sigorta yaptırmıştık, umarım zararımızın büyük kısmını alırız. Çok üzgünüz.” ifadesini kullandı.

Kaan Yıldırım ise, “Yaklaşık 120-150 kovanımızın yandığını düşünüyoruz. Yanan kovanların bir kısmında arı da vardı ve canlı kaybımız da oldu.” diye belirtti. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.