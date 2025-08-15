Tekirdağ’da Yangın Çıktı, 10 Ev Boşaltıldı

YANGIN BAHÇEDE BAŞLADI

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde bulunan Bıyıkali Mahallesi’nde biçilmiş buğday tarlasından kaynaklanan bir yangın, hızlı bir şekilde büyüyerek çevredeki ormanlık alana sıçradı. Yangın ile ilgili olarak yapılan ihbar sonrasında itfaiye, Orman İşletme Müdürlüğü, jandarma ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi.

TEDBİR AMAÇLI EVLER BOŞALTILDI

Yangın yerleşim alanlarına yakınlaşınca, güvenlik amacıyla 10 ev tahliye edildi. Yaklaşık bir saat süren yoğun müdahale sonrasında yangın kontrol altına alınırken, 150 dekar tarım arazisi ve ormanlık alan zarar gördü.