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Teknik Arıza, MSB: Helikopter Denize İniş Yaptı

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TEKNİK ARIZA NEDENİYLE ACİL İNİŞ

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Antalya açıklarında uçuş yapan Deniz Kuvvetlerine ait SH-70 model helikopterin teknik bir arıza yüzünden denize acil iniş yaptığını duyurdu. MSB’den yapılan açıklamada, “Denizkurdu-II/2025 Tatbikatı kapsamında Antalya açıklarında uçuş faaliyeti icra eden Deniz Kuvvetlerimize ait bir SH-70 helikopterimiz teknik bir arıza nedeniyle denize acil iniş yapmıştır” ifadelerine yer verildi.

PERSOANELERİN SAĞLIK DURUMU İYİ

Açıklamada, helikopterde görevli dört personelin sağlık durumunun iyi olduğu ve kontrol amacıyla hastaneye sevklerinin gerçekleştirildiği bilgisi verildi. Bakanlık, bu tür durumların üstesinden gelmek için gerekli adımları attıklarını belirtti.

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