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Teknik Arıza Nedeniyle Helikopter İniş Yaptı

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DENİZ KUVVETLERİNE AİT HELİKOPTERİN ACİL İNIŞİ

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Antalya açıklarında görev yapan Deniz Kuvvetlerine ait SH-70 helikopterinin teknik bir arıza sonucu denize acil iniş yaptığını duyurdu. MSB’nin açıklamasına göre, “DENİZKURDU-II/2025 Tatbikatı kapsamında Antalya açıklarında uçuş faaliyeti icra eden Deniz Kuvvetlerimize ait bir SH-70 helikopterimiz teknik bir arıza nedeniyle denize acil iniş yapmıştır.” denildi.

PERSONELİN DURUMU İYİ

Helikopterde bulunan dört personelin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. MSB, “Kontrol maksatlı hastaneye sevkleri gerçekleştirilmiştir.” ifadesiyle personelin durumu hakkında bilgi verdi.

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