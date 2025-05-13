Teknik Arıza Oldu! MSB: Helikopter Acil İndi

DENİZ KUVVETLERİNE AİT HELİKOPTER ACİL İNİŞ YAPTI

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Antalya açıklarında Deniz Kuvvetlerine bağlı bir SH-70 helikopterinin teknik bir arıza sebebiyle denize acil iniş yaptığını duyurdu. MSB’den yapılan açıklamada, “DENİZKURDU-II/2025 Tatbikatı kapsamında Antalya açıklarında uçuş faaliyeti icra eden Deniz Kuvvetlerimize ait bir SH-70 helikopterimiz teknik bir arıza nedeniyle denize acil iniş yapmıştır.” ifadesi yer aldı.

PERSOENELLERİN SAĞLIK DURUMU İYİ

Açıklamada ayrıca, “Helikopterde görevli dört personelimizin sağlık durumu iyi olup, kontrol maksatlı hastaneye sevkleri gerçekleştirilmiştir.” bilgisi verildi. Helikopterin inişine dair olayın ardından gerekli araştırmaların başlatıldığı öğrenildi.