Teknik Sorun Nedeniyle Helikopter İniş Yaptı

HELEKOPTERİN ACİL İNİŞİ

Milli Savunma Bakanlığı, Antalya açıklarında görev yapan Deniz Kuvvetlerine ait SH-70 helikopterinin teknik bir arıza sebebiyle denize acil iniş yaptığını duyurdu. Açıklamada, “Denizkurdu-II/2025 Tatbikatı kapsamında Antalya açıklarında uçuş faaliyeti icra eden Deniz Kuvvetlerimize ait bir SH-70 helikopterimiz teknik bir arıza nedeniyle denize acil iniş yapmıştır.” denildi.

PERSONELİN SAĞLIK DURUMU

Açıklamanın devamında, helikopterde bulunan dört personelin sağlık durumunun iyi olduğuna bilgisi verildi. “Kontrol maksatlı hastaneye sevkleri gerçekleştirilmiştir.” ifadesiyle, tüm personelin gerekli tedbirlerin alındığı belirtildi.