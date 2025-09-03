Teknofest İstanbul Başladı: Kayıtlar Açık

TEKNOFEST İSTANBUL’A GELİYOR

Türkiye’nin en büyük teknoloji ve havacılık etkinliği TEKNOFEST, bu yıl son olarak İstanbul’da gerçekleştirilecek. 17-21 Eylül tarihleri arasında Atatürk Havalimanı’nda yapılacak festivalde, teknoloji tutkunlarını bir araya getirecek birçok etkinlik düzenlenecek.

EŞSİZ DENEYİMLER VE KAPSAMLI ETKİNLİKLER

Festival süresince ziyaretçileri, teknoloji yarışmalarından hava gösterilerine, yenilikçi projelerin sergilendiği fuar alanlarından ilham verici konuşmalara kadar birçok farklı etkinlik bekliyor. Ayrıca konserler, atölye çalışmaları, simülasyon deneyim alanları ve planetaryum gibi çeşitli aktiviteler de katılımcılara sunulacak.

KAYIT İŞLEMLERİ VE GİRİŞ BİLGİLERİ

TEKNOFEST İstanbul’a katılım tamamen ücretsiz, ancak tüm ziyaretçilerin online kayıt yaptırması gerekiyor. 7 yaş altındaki çocuklar için kayıt şartı bulunmuyor. Diğer tüm katılımcılar için ayrı bilet oluşturulması gerekiyor. Festival alanı, her gün 09.00-18.00 saatleri arasında ziyaretçilerin giriş ve çıkışlarına açık olacak.