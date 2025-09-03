Teknofest İstanbul Kayıtları Açıldı

TEKNOFEST İSTANBUL’DA TEKNOLOJİ MERAKLILARINI AĞIRLAYACAK

Türkiye’nin en büyük teknoloji ve havacılık etkinliği olan TEKNOFEST, bu yıl finalini İstanbul’da gerçekleştiriyor. 17-21 Eylül tarihleri arasında Atatürk Havalimanı’nda yapılacak festival, teknoloji tutkunlarını bir araya getirecek pek çok etkinlik sunuyor.

ETKİNLİKLERİN ZENGİNLİĞİ

Festival kapsamında ziyaretçileri, heyecan dolu hava gösterilerinden, teknoloji yarışmalarına, yaratıcı projelerin sergilendiği fuar alanlarından ilham veren söyleşilere kadar geniş bir etkinlik yelpazesi bekliyor. Ayrıca, konserler, atölye çalışmaları, simülasyon deneyim alanları ve planetaryum gibi çeşitli aktiviteler de katılımcılarla buluşacak.

KAYIT İŞLEMLERİ BAŞLADI

TEKNOFEST İstanbul’a katılım tamamen ücretsizdir, ancak katılmak isteyen tüm ziyaretçilerin online kayıt yaptırması gerekiyor. 7 yaş altındaki çocuklar için kayıt şartı bulunmuyor, fakat diğer katılımcılar için ayrı bilet oluşturulması şart. Festival alanı, her gün 09.00-18.00 saatleri arasında ziyaretçilerin giriş ve çıkışlarına açık olacak.