Teknofest İstanbul Yolda! Hazır Mısınız?

TEKNOFEST İSTANBUL’A GELİYOR

Türkiye’nin en büyük teknoloji ve havacılık etkinliği olan TEKNOFEST, bu yıl İstanbul’da gerçekleşiyor. 17-21 Eylül tarihleri arasında Atatürk Havalimanı’nda düzenlenecek olan festival, teknoloji tutkunlarını birçok etkinlikle buluşturacak.

EŞSİZ DENEYİMLER ZİYARETÇİLERİ BEKLİYOR

Festival kapsamında ziyaretçiler, teknoloji yarışmalarından heyecan verici hava gösterilerine, yenilikçi projelerin sergilendiği fuar alanlarından ilham verici konuşmalara kadar geniş bir etkinlik yelpazesine katılacak. Ayrıca konserler, atölye çalışmaları, simülasyon deneyim alanları ve planetaryum gibi çeşitli aktiviteler de festivalde yer alacak.

ÜCRETSİZ KAYIT İŞLEMLERİ BAŞLADI

TEKNOFEST İstanbul’a katılım tamamen ücretsizdir. Ancak etkinlik alanına girmek için tüm ziyaretçilerin online kayıt işlemi yapması gerekiyor. 7 yaş altı çocuklar için kayıt şartı bulunmuyor, fakat diğer katılımcılar için ayrı bilet düzenlenmesi gerekiyor. Festival alanı, her gün 09.00-18.00 saatleri arasında ziyaretçilerin giriş ve çıkışlarına açık kalacak.

