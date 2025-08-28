TEKNOFEST Mavi Vatan Başladı. Etkinlik Ziyarete Açık. Deniz Militer Yarışmalar Düzenlenecek. TCG Gemileri Ziyarete Sunulacak. Türkiye ile Olanlar Kazanacak. Harekât Masada Değil

Milli Teknoloji Hamlesi’nin denizlerdeki yansıması olan TEKNOFEST Mavi Vatan, İstanbul Tersanesi Komutanlığı’nda başladı. Etkinlik, T3 Vakfı öncülüğünde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Milli Savunma Bakanlığı’nın iş birliğiyle düzenleniyor. TEKNOFEST Mavi Vatan, 30 ve 31 Ağustos tarihlerinde ziyaretçilere açık olacak. Ziyaretler 09.00-12.00, 12.00-15.00 ve 15.00-18.00 saatlerinde üç seans halinde gerçekleşecek. Her ziyaretçi yalnızca bir seansa katılabilecek. Denizcilik ve su altı teknolojilerinin öne çıkacağı etkinlikte İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışması, Su Altı Roket Yarışması ve İnsansız Deniz Aracı Yarışması düzenlenecek.

DONANMANIN GÜÇLÜ GEMİLERİ SERGİLENİYOR

Katılımcılar, Türk donanmasının TCG Anadolu, TCG İstanbul, TCG Burgazada, TCG Oruçreis, TCG Nusret, TCG Sakarya ve TCG Hızırreis gemilerini ziyaret edebilecek. Ayrıca sanal gerçeklik alanları, SAT ve SAS Komutanlığı’nın özel gösterileri, “Mavi Vatan Zaman Tüneli” ve çeşitli sergiler ile ziyaretçilere farklı deneyimler sunuluyor.

CİDDİ GELİŞMELER YAŞANIYOR

Burada CNN TÜRK İstanbul Haber Müdürü Fulya Öztürk’e önemli açıklamalarda bulunan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, “Türk savunma sanayi özellikle son 20 yılda Sayın Cumhurbaşkanımızın direktifleriyle inanılmaz bir hız kazandı. Ve çok büyük bir başarı elde ettiler. Çalışan bütün teknik personelin hepsini ayrı ayrı tebrik etmek istiyorum. Bugüne kadar karada ve havada çok ciddi gelişmeler oldu. Aslında denizde de çok önemli gelişmelerimiz var fakat bunlar bugüne denk geldi. Bundan sonra inşallah bütün vatandaşlarımız, Mavi Vatan’da kullanacağımız savunma sanayi ürünlerini gördükçe diğerleri gibi çok büyük gurur duyacaklar. Biz ürettiklerimizi kamuoyuyla paylaşıyoruz. Dostlarımız bundan büyük bir gurur duyuyorlar. Düşmanlarımız da herhalde çok üzülüyorlardır” dedi.

TÜRKİYE İLE BERABER OLANLAR KAZANACAK

Bakan Güler, “Önümüzdeki dönemde Türkiye ile beraber olanlar kazanacak. Türk Silahlı Kuvvetleri 7/24 kendi görevinin başında, hazır bekliyor. Şurada şu olacak, burada bu olacak gibi bir şey söylemek istemiyorum. Ama asıl bizim söylemek istediğimizi zaten Sayın Cumhurbaşkanımız ifade etti. Aynı ifadeyi ben de tekrarlıyorum. Terörsüz Türkiye için çok önemli bir faaliyet. Biz kardeşliğimizi büyütmek, artırmak istiyoruz. Önümüzdeki dönemde terörsüz Türkiye ile Türkiye’nin çok rahat bir ortamda, “Türkiye Yüzyılı”nın bize yapmamızı emrettiği hususları yerine getirebilmemiz için bir fırsat olarak değerlendiriyorum. Bu fırsatı tabii herkesin iyi kullanması ve değerlendirmesi gerekiyor. Biz zaten bu konuyla ilgili söyleyeceklerimizi söyledik. Silah bırakma süreci yolunda da ufak tefek olaylara takılmıyoruz. Biz hedefe doğru yürüyoruz. Yolunda gidiyor diyebiliriz. Suriye için ise şu anda harekât masada demiyoruz. Çünkü biz zaten her gün kendi görevimizi yapacak şekilde bütün silahlı kuvvetlerimiz hazır, kendi görevinin başında” şeklinde konuştu.