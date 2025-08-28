Teknofest Mavi Vatan başladı mı? Bakan Güler yanıtladı

TEKNOFEST MAVI VATAN BAŞLADI

Milli Teknoloji Hamlesi’nin denizlerdeki görünümü olarak düzenlenen TEKNOFEST Mavi Vatan, İstanbul Tersanesi Komutanlığı’nda başladı. T3 Vakfı tarafından yürütülen etkinlik, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Milli Savunma Bakanlığı iş birliğiyle gerçekleştiriliyor. TEKNOFEST Mavi Vatan, halkın ziyaretine 30 ve 31 Ağustos tarihlerinde açık olacak. Ziyaretler üç seans halinde yapılacak; 09.00-12.00, 12.00-15.00 ve 15.00-18.00 saatlerinde her ziyaretçi yalnızca bir seansa katılabilecek.

DENİZCİLİK TEKNOLOJİLERİ ÖNE ÇIKACAK

Etkinlik kapsamında denizcilik ve su altı teknolojileri ön plana çıkacak. İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışması, Su Altı Roket Yarışması ve İnsansız Deniz Aracı Yarışması gibi çeşitli yarışmalar düzenlenecek. Katılımcılar, Türk donanmasının TCG Anadolu, TCG İstanbul, TCG Burgazada, TCG Oruçreis, TCG Nusret, TCG Sakarya ve TCG Hızırreis gemilerini ziyaret etme imkânına sahip olacak. Ayrıca, sanal gerçeklik alanları, SAT ve SAS Komutanlığı’nın özel gösterileri, “Mavi Vatan Zaman Tüneli” ve sergiler ile ziyaretçilere farklı deneyimler sunulacak.

ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR YAPILDI

ETKİNLİKTE CNN TÜRK İstanbul Haber Müdürü Fulya Öztürk’e açıklamalarda bulunan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türk savunma sanayinin son 20 yılda sayın Cumhurbaşkanı’nın direktifleriyle büyük bir hız kazandığını ve önemli başarıların elde edildiğini belirtti. “Bugüne kadar karada ve havada çok ciddi gelişmeler oldu. Aslında denizde de çok önemli gelişmelerimiz var fakat bunlar bugüne denk geldi.” ifadelerini kullandı.

Güler, önümüzdeki dönemde Türkiye ile birlikte olanların kazanacağının altını çizerken, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin her zaman görevinin başında hazır olduğunu vurguladı. Ayrıca, “Terörsüz Türkiye için çok önemli bir faaliyet. Biz kardeşliğimizi büyütmek, artırmak istiyoruz.” diye ekledi. Güler, bu fırsatların iyi değerlendirilmesi gerektiğini ve hedefe doğru kararlılıkla yürüdüklerini ifade etti. Suriye ile ilgili olarak ise, “Şu anda harekât masada demiyoruz. Çünkü biz zaten her gün kendi görevimizi yapacak şekilde bütün silahlı kuvvetlerimiz hazır, kendi görevinin başında.” dedi.