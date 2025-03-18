Tekstil Devi Akın, İflasın Eşiğinde

Türkiye’de uygulanan sıkı para politikaları, birçok büyük şirketin peş peşe konkordato ilan etmesine yol açıyor. Ucuz finansmana ulaşmakta zorluk çeken firmalar, iflas riskiyle karşı karşıya kalırken, Bakırköy 1. Asliye Ticaret Mahkemesi son olarak Borsa İstanbul’da işlem gören Akın Tekstil hakkında konkordato kararı vermiştir.

70 YILLIK ŞİRKET ZOR DURUMDA

1956 yılında kurulan ve Türkiye genelinde üretim gerçekleştiren Akın Tekstil, mali sıkıntılar nedeniyle konkordato talebinde bulundu. Şirketin başvurusu üzerine 3 kişilik bir konkordato komiser heyeti atandı. Akın Tekstil, Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na yaptığı açıklamada, “Şirketimiz azlık pay sahiplerinin, şirketimiz aleyhine açmış oldukları davalar neticesinde, şirketimizin finansman kaynaklarına erişimi zorlaşmış ve bahsi geçen nedenden dolayı bankalar nezdindeki imajımız zarar görerek, işletme sermayesine erişim imkansız hale gelmiştir.” ifadelerini kullandı. Şirket, siparişlerden tahsilat aşamasına kadar geçen sürenin 4-5 ay sürdüğünü belirtti. Yetersiz işletme sermayesinin zorunlu dış finansman ihtiyacını doğurduğunu vurguladı. Dış finansman teminindeki zorlukların, üretim faaliyetlerini olumsuz etkilediği ve borç ödeme kabiliyetini azalttığı ifade edildi.

Ayrıca, alacaklılar tarafından başlatılacak haciz işlemlerini engellemek amacıyla konkordato talebinde bulunulduğu aktarıldı. Bakırköy 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, 18.03.2025 tarihinde şirket için 3 ay geçici mühlet verdi. Şirket, olağan faaliyetlerine devam edecek, borçların yeniden yapılandırılması için tüm alacaklılarla görüşmeler yapacağı belirtildi. Şirketin mevcut borçlarının makul vadelere yayılmak suretiyle ödenmesi hedefleniyor.

AÇIKLAMA SONRASI HİSSELERDE DÜŞÜŞ

Konkordato kararının açıklanmasıyla Akın Tekstil’in borsada işlem gören hisseleri yüzde 10’un üzerinde değer kaybetti. Hisse senetleri, güne 154,90 TL’den başlamışken, konkordatonun duyurulmasının ardından 137,3 TL’ye geriledi.